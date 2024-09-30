Выживший после ядерного взрыва рассказал о последствиях

Выживший после ядерного взрыва вблизи села Тоцкое Оренбургской области в 1954 году Валерий Астафьев рассказал, с какими последствиями ему пришлось столкнуться. Его слова приводит «Московский комсомолец».

Астафьев указал, что первые симптомы у него проявились на первом курсе института — у него начались сильные головные боли и стала течь кровь из носа. Затем начались проблемы с щитовидной железой.

«Он на протяжении 40 лет постоянно болеет. Перенес два инфаркта. Только недавно ему дали инвалидность третьей группы. Была и базедова болезнь, глаза вылезли. Врачи, когда поняли, от чего это, ахнули: вы уникальный пациент, вас студентам надо показывать, уже нет такого заболевания, а тут такие глаза. Сейчас на его теле полно злокачественных высыпаний — базалиомы. Одно время их прижигали, удаляли, а сейчас отступились», — добавила супруга Астафьева Валентина.

Также, по ее словам, болезни ее мужа передались по наследству — сыну пришлось проверяться в онкологии, а у внучки выявили проблемы со щитовидной железой и злокачественные родинки.

Сам Астафьев отметил, что все люди, что жили в его селе во время ядерного взрыва, уже мертвы. Он подчеркнул, что в причинах кончины большинства из них указывали сердечную недостаточность.

Назван способ предотвратить ядерную войну

Напомним, что 14 сентября в 1954 году на Тоцком полигоне в Оренбургской области были проведены масштабные военные учения с применением атомной бомбы. Мощность взрыва вдвое превышала мощность взрыва атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. На результаты учений был наложен гриф «совершенно секретно». Он был снят в 1993 году. В результате взрыва ядерному облучению были подвергнуты 45 тысяч солдат и десять тысяч мирных жителей.