Мама избитого в Узбекистане русского мальчика рассказала о давлении школы и прокуратуры

Мать избитого в Джизаке (Узбекистан) школьника в разговоре с URA.RU рассказала свою версию произошедшего в школе. По ее словам, в учебном заведении постоянно происходит притеснение русскоязычных школьников, не знающих узбекский язык. Несмотря на официальные заявления Управления образования Джизакской области, мать ребенка уверена, что конфликт прорастал не из-за личной неприязни, а именно на национальной почве. URA.RU публикует рассказ матери пострадавшего школьника — о давлении со стороны прокуратуры и школы, а также о других случаях избиений.

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Образование и особенности здоровья

Мама мальчика рассказала, что он является инвалидом детства. Семья до 2022 года проживала в Хабаровске. Мальчик учился в школе и, по словам матери, учился на отлично и вел себя примерно, а также занимался футболом.

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Переезд в Санкт-Петербург

С сентября 2022 года мальчик начал учебу в школе Невского района Санкт-Петербурга. Мама полагает, что даже за короткий период ее сын смог зарекомендовать себя в новой школе с положительной стороны. А позже семья переехала в Джизак. И именно в одной из школ этого города, по словам матери, у ее сына начались проблемы.

Общение с другими семьями пострадавших

По словам матери ребенка, ее сын — не первый, к кому было применено физическое насилие. Родители школьников, которые подверглись избиениям, общаются по телефону и поддерживают друг друга в сложной ситуации. Произошедшие события они переносят крайне болезненно. Девочка, записавшая видео с инцидентом избиения, и ее мать сталкиваются с давлением со стороны участкового и администрации школы.

«К сожалению, не удалось записать телефонные разговоры, в которых поступали угрозы. Однако тот факт, что школа предоставила контакты, информацию о месте проживания и семейном положении, является неоспоримым. Более никто не владеет этой информацией», — заявила мать ребенка.

Проблемы с прокуратурой

Матери мальчиков обратились в областную прокуратуру, но столкнулись с проблемами. Им не выдали направление на судебно-медицинскую экспертизу, необходимую для расследования дела, и вначале не хотели принимать заявление.

Лишь после того, как они упомянули о возможности обращения в СМИ, сотрудники прокуратуры согласились принять заявление, но не подписали его копию. Несмотря на это, дело не получило должного внимания, и прокуратура проявила бездействие.

Медицинские осмотры и ухудшение состояния

Врач осмотрел мальчика в поликлинике 27 сентября. Медик диагностировал ушибы и сотрясение мозга. Он направил их в областную больницу, но из-за длительного пребывания в прокуратуре им не удалось туда попасть. Состояние ребенка ухудшилось, и 29 сентября семье пришлось вызывать скорую помощь. Врачи экстренной службы тщательно осмотрели мальчика и предприняли необходимые меры. Они направили их на судебно-медицинскую экспертизу, результаты которой пока не известны.

Реакция школы на инциндент

«Сегодня, после выхода этой новости, руководство школы засуетилось и на нескольких автомобилях приехали к нам домой. До этого никто из школы не связывались с нами, чтобы узнать о состоянии наших детей, и вели себя так, как будто ничего и не произошло. Разговор был очень длительным, и муж записывал его на диктофон. В этом разговоре классный руководитель на вопрос моего мужа: „Почему в соседней школе не происходят такие случаи?“, ответила: „Потому что там учатся только узбеки“, — рассказал мама школьника.

Проблемы в школе

Мать мальчика отметила, что пострадавшие учатся лучше всех в своем классе, являются тихими и спокойными детьми, что делает происходящее еще более невыносимым для их семей. Она вспомнила, что когда-то школа, в которой учится ее сын, была одной из лучших в области, но ее текущее руководство не заинтересовано в найме русскоязычных учителей, что негативно сказывается на качестве образования в русскоязычных классах.

Официальная позиция узбекской стороны

Управление образования Джизакской области Узбекистана опровергло сообщения о продолжительных избиениях русскоязычных учеников в школе. Инцидент в 7-м классе школы произошел из-за личного конфликта, не связанного с языком. Правоохранительные органы и учителя провели профилактическую беседу. Итоги разбирательства ожидаются позже.

Ответ матери на официальную позицию управления образования

Узбекские СМИ, по словам матери, уже активно отрицают обвинения в избиении детей на языковой почве. Они утверждают, что причина конфликта заключалась в личных разногласиях и произошла драка, а не преднамеренное избиение.

Однако никаких убедительных доказательств этим заявлениям не представлено. Дети, которые подверглись нападению, не говорят по-узбекски, а нападавшие не владеют русским языком. Между ними никогда не было общения, утверждается, что избиение произошло без каких-либо видимых причин.