Проверка систем оповещения пройдет по всей территории России в среду, 2 октября. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В регионах прозвучат сирены и громкоговорители. Кроме того, на одну минуту будет замещен эфир радио- и телеканалов.

— Подастся сигнал гражданской обороны «Внимание всем!», — говорится в сообщении.

В пресс-службе по этому случаю был опубликован забавный видеоролик.

При этом специалисты отметили, что повода для паники нет. Жителям стоит оставаться в спокойствии, следует из сообщения в Telegram-канале.

Прошлая проверка проводилась в России 6 марта. В назначенный день работали сирены и громкоговорители. Кроме того, эфиры телеканалов и радиостанций переводили в режим специнформации. Проверка проводилась в рамках учений по подготовке к защите населения и территорий от паводков и природных пожаров.

В ноябре прошлого года вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков обратился к главе МЧС Александру Куренкову с предложением ввести СМС-уведомления о магнитных бурях, чтобы помочь метеозависимым людям. По его словам, отсутствие такого оповещения не позволяет «большинству метеозависимых граждан подготовиться к возможным негативным реакциям организма».