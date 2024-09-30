Эксперт рассказал, как уберечься от пыльной бури

Эксперт по выживанию и безопасности, спасатель МЧС Эдуард Халилов на фоне сообщений о возникновении пыльных бурь в ряде российских регионов рассказал, как следует себя вести при столкновении с этим природным явлением.

Ранее пылевые бури накрыли собой южные регионы России - Ставропольский край, Республику Калмыкия, Ростовскую и Волгоградскую области, передавало издание URA.RU. На дорогах из-за песка нулевая видимость, а небо окрашено в рыжий цвет. На трассе Элиста — Арзгир — Минеральные Воды было ограничено движение. Ситуация также ухудшается из-за порывов сильного ветра.

Опасность пыльных бурь заключается в том, что при их возникновении людям становится крайне тяжело дышать – пыль и песок забивают органы дыхания, попадают в рот, в нос и в легкие. Это как минимум неприятно, а как максимум - опасно для здоровья. Поэтому если человек во время пыльной бури оказался на улице, если ему негде спрятаться и защитить себя, то его задача – закрыть органы дыхания. Это можно сделать при помощи одежды или специальных средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), таких как лицевые маски. Для лучшего эффекта одежду можно сложить в несколько раз или смочить ее водой, тогда пыль будет задерживаться сильнее… Но если у вас есть возможность укрыться в помещении или в автомобиле, то это надо сделать. Кроме того, нужно учитывать, что при бурях и сильном ветре могут падать деревья, могут срываться рекламные щиты, облицовка зданий, кровля и другие предметы, которые могут быть опасны для жизни и здоровья людей. Так что при угрозе возникновения бури не следует просто так выходить на улицу, но если вы там все-таки оказались, то нужно смотреть по сторонам, смотреть наверх и по возможности защищать голову. Эдуард Халилов Эксперт по выживанию и безопасности, спасатель МЧС

Эксперт подчеркнул, что при пыльных бурях значительно ухудшается видимость.

«При плотном пылевом потоке водители могут не заметить другой автомобиль и попасть в аварию. Также они могут не заметить какие-то упавшие на дорогу предметы или вышедших на нее людей, поэтому скорость движения должна быть умеренной – такой, чтобы хватило реакции и дистанции для торможения», - отметил специалист.

Пыльные бури могут нанести серьезный ущерб транспортным средствам и повлиять на их работоспособность, добавил он.

«Пыль забивает фильтры автомобиля, оседает на его системах вентиляции. Поэтому после бури следует проверить машину, проверить, чтобы вся техника в ней была исправной», - заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что пыльные бури с юга России могут добраться до центра страны.