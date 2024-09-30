Мизулина вступилась за школьника, которого не пустили на уроке в туалет

Лиги безопасного интернета готовит обращение в Генеральную прокуратуру РФ в связи со скандалом в Одинцовской средней общеобразовательной школе № 3, где учитель не отпустила четвероклассника в туалет, сообщила в Telegram-канале глава организации Екатерина Мизулина. По ее словам, мальчик обмочился прямо в классе и заболел на фоне переживаний и унижений.

Мизулина отметила, что подобные ситуации по стране происходят нередко. В организации уже писали письма в министерства и ведомства, однако результатов никаких эти обращения не дали.