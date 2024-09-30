Путин присвоил военкору Поддубному звание Героя России

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России военному корреспонденту Евгению Поддубному, который ранее получил ранение в Курской области.

Звание Героя Российской Федерации присвоено Поддубному за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, говорится в указе Путина.

Евгений Поддубный пострадал 7 августа в результате атаки дрона ВСУ на въезде в город Суджа Курской области. Его состояние оценивалось как тяжёлое, но стабильное.

Журналист был направлен в НИИ имени Склифосовского.

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