Путин присвоил военкору Поддубному звание Героя России

Путин присвоил Евгению Поддубному звание Героя России
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России военному корреспонденту Евгению Поддубному, который ранее получил ранение в Курской области.
Звание Героя Российской Федерации присвоено Поддубному за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, говорится в указе Путина.
Евгений Поддубный пострадал 7 августа в результате атаки дрона ВСУ на въезде в город Суджа Курской области. Его состояние оценивалось как тяжёлое, но стабильное.
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