Президент РФ Владимир Путин присвоил военкору Евгению Поддубному звание Героя России. Глава государства подписал соответствующий указ, он опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Напомним, что Поддубный получил ранение 7 августа, когда работал в Суджанском районе Курской области. В автомобиль, в котором находился военкор, ударил украинский беспилотник. Военкора госпитализировали в местную больницу с ожогами 20% тела, а после перевели на лечение в институт скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Позднее он был выписан из больницы.

Как отмечается, звание Героя России Поддубному присвоили за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.

Ранее сообщалось, что Поддубный захотел встретиться с людьми, которые эвакуировали его с места обстрела. По словам военкора, он мог бы погибнуть, если бы не вовремя оказанная помощь от незнакомцев.