Патриарх Кирилл высказался о Дарвине и эволюции

Патриарх Кирилл заявил, что эволюция не противоречит христианству, а основоположник эволюционного учения Чарльз Дарвин был верующим человеком. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее помощник председателя правительства РФ, экс-премьер Чечни Муслим Хучиев предложил исключить теорию Дарвина из школьных учебников. Как сообщало РБК, Хучиев заявил, что эта теория идет «вразрез религии» и является шагом к «духовному разложению» детей.

Легойда отреагировал на призыв запретить теорию Дарвина в школах

Позже глава Синодального отдела по взаимоотношениям с церковью и СМИ Владимир Легойда выступил против запрета преподавания эволюционной теории. Он заявил, что школьников стоит «вдумчиво и глубоко» знакомить как с «многообразием как научного мира, так и со способами познания, которые не сводятся только к научному». Позже об эволюционном учении высказался патриарх Кирилл.