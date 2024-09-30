В ГД предложат проверять детей мигрантов на знание русского до принятия в школы

Комиссия Госдумы по миграционной политике начала готовить изменения в законодательство, направленные на введение обязательной диагностики детей мигрантов и их подготовки к обучению до принятия в российские школы. Об этом сообщила глава комиссии, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Москва24

По ее словам, необходима обязательная диагностика на знание русского языка детей, которые принимаются в школы. А в случае недостаточности таких знаний - подготовка до принятия в школу. «Ребенок точно должен знать язык, на котором он будет усваивать материал, общаться с педагогом и со сверстниками», - уверена депутат. Российская газета

Яровая также указала, что соответствующие поручения комиссия передала Министерству просвещения РФ. «При этом, кроме поручений, мы и сами готовим изменения в законодательство для того, чтобы такие подходы были обеспечены», — сказала она. Парламентская газета