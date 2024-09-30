В России быстро растет численность квадроберов

Аналитики провели исследование динамики популярности молодежных хобби, изучив изменения объемов продаж сопутствующей амуниции и снаряжения. Среди относительно новых и быстрорастущих увлечений аналитики выделили квадробику и хоббихорсинг. Так, только за лето 2024 года продажи атрибутики для квадроберов выросли в 12 раз. Об этом сообщает российское издание Forbes, ссылаясь на данные сервиса «Авито».

Квадробика представляет собой гибрид спорта и игры с переодеванием, где молодые люди примеряют на себя роли различных животных и выполняют в этом образе упражнения и трюки. Хоббихорсингом называют официально не признанный в России вид спорта, имитирующий верховую езду с помощью хорса – деревянной палки, увенчанной искусственной лошадиной головой.

Согласно данным компании, продажи атрибутики для квадробики – масок, накладных хвостов, носков и перчаток, изображающих звериные лапы, – с июня по сентябрь 2024 года в России выросли в 12 раз. Квадроберы приобретали на торговой площадке разнообразные элементы костюмов: от бюджетных носков по 100 руб. и хвостов по 600 руб. до масок ручной работы, цена которых доходила до 5000–6000 руб.

Спрос на товары для хоббихорсинга – в первую очередь сами хорсы, а также попоны, недоуздки, уздечки и барьеры для скачек – за лето снизился на 22%. Однако весной зафиксировали 21-процентный всплеск. Цены на барьеры для хоббихорсинга в этом году начинались от 800 руб.