Артист эстрады, бывший участник юмористической программы «Аншлаг» Ефим Шифрин рассказал о жесткой цензуре во времена СССР. Подробностями он поделился в беседе с проектом «ОК на связи!», запись доступна на YouTube.

По словам звезды «Аншлага», в советское время обычный текст для выступления на эстраде проходил три фильтра цензуры.

«Половина зарубленных текстов так и не увидели своего [зрителя]», — отметил Шифрин.

Артист добавил, что в то время ему запретили выступать с монологом «Спрос-быт», написанным Михаилом Жванецким. Шифрин пояснил, что выступал с этим текстом несмотря на то, что он не прошел цензуру, хотя это воспрещалось.

«Сейчас этот текст произнесешь и тебе покажется смешным, из-за чего весь сыр-бор. Он начинался: "Ох, я люблю заснуть и проснуться среди продуктов, весь в запасах". И в зале хохот стоял. (...) В стране, в которой вдруг кончилось продовольствие, это было очень смешно», — объяснил он.

Ранее участница КВН и юмористического проекта Comedy Woman Надежда Ангарская высказалась о цензуре в КВН. Она заявила, что команды не могли шутить на политические темы.