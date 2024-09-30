В кабмине поддержали повышение штрафов за курение на территории школ

В кабмине поддержали инициативу о повышении штрафов за курение на территории школ, сообщает 30 сентября РИА Новости со ссылкой на отзыв Правительства.

Речь идет о законопроекте, внесенном Госсобранием — Курултаем Республики Башкортостан. Согласно предлагаемым поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, штрафы за курение на территории образовательных учреждений составят от 2000 до 3000 рублей. В настоящий момент размер штрафной санкции составляет от 500 до 1500 рублей.

Согласно отзыву кабмина, концепция документа заслуживает поддержки, однако используемая формулировка «на территориях или в помещениях общеобразовательных организаций, а также на территориях или в помещениях дошкольных образовательных организаций» требует уточнений. Ее необходимо привести в соответствие с положениями федерального закона об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма.

Между тем в Башкирии хотят прописать в региональном законе штрафы за курение кальянов и вейпов в общественных местах. Как ранее рассказывала «Парламентская газета», как в федеральном законодательстве, так и в республиканском перечислены места, где курить запрещено. Это в том числе школы, больницы, парки и скверы, остановки общественного транспорта. За курение табака на их территории полагается штраф. Башкирские власти предложили распространить наказание и на курение вейпов и кальянов.