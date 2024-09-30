Бессараб оценила идею депутата отдавать мальчиков отцам при разводе родителей

Идея того, что детей-мальчиков при разводе родителей необходимо отдавать на воспитание отцам, противоречит духу закона. Решение суда о том, кто будет заботиться о детях, принимается с учетом всех семейных обстоятельств, а не гендера, подчеркнула член Госдумы Светлана Бессараб.

Так она в беседе с 360.ru оценила инициативу своего коллеги Дмитрия Кузнецова, который призвал в случае развода родителей отдавать мальчиков в возрасте до восьми лет на воспитание отцам. По его мнению, это может решить проблему с долгами по алиментам. Бессараб назвала инициативу непродуманной, подчеркнув, что она не имеет никакого отношения к законодательству.

«Те времена, когда детей олигархов оставляли с олигархами, тоже прошли. Как и те времена, когда исключительно мать могла рассчитывать на решение суда, как это было при советской власти», — подчеркнула парламентарий.

Сегодня суд, решая с кем останется ребенок, учитывает все обстоятельства, в том числе – мнение самого ребенка.

Важно также учитывать недостаточную поддержку одиноких отцов, так как зачастую они обращаются за помощью в получении востребованной профессии. Подобные меры поддержки предусмотрены в основном для матерей, подчеркнула депутат.

В целом вне зависимости от гендера родителям следует думать о материальном и психологическом благополучии детей, заключила она.

Напомним, Кузнецов заявил, что если мальчиков будут воспитывать отцы, то это решит вопрос с алиментами, так как требовать выплат с женщины не станет «ни один адекватный мужчина». В беседе с «Газетой.Ru» он подчеркнул, что предлагает отдавать мальчиков на воспитание только «социально-ответственным» отцам, которые хотят заниматься сыновьями.