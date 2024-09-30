27 октября группа «Моральный Кодекс» выступит в клубе «Космонавт»

27 октября случится большой сольный концерт «Моральный кодекс» в клубе «Космонавт». Всегда востребованная и актуальная, всегда потрясающе стильная и великолепно выглядящая на сцене группа. Это, пожалуй, будет лучшим определением для «Морального Кодекса».

© Пресс-служба клуба «Космонавт»

Коллектив является уникальным явлением на российской рок-сцене. Сформирован в 1989 году, вот уже несколько десятилетий возглавляет список наиболее популярных и любимых групп за свой неординарный стиль и высокое качество исполнения, что подтверждают многочисленные концерты и фестивальные выступления с коллективами мирового уровня.

© Пресс-служба клуба «Космонавт»

Музыкальный стиль группы «Моральный Кодекс» держится на трёх основных течениях: ироничный биг-бит, нео-романтика и танцевальный рок-н-ролл с пародийными, зачастую, абстрактными текстами, виртуозными атональными гитарными соло, нанизанными на жёсткую риффовую основу, и очень индивидуальной, ни на кого не похожей манерой вокалиста. Этим объясняется 35-летний беспрерывный рост популярности этого уникального коллектива.

© Пресс-служба клуба «Космонавт»

В 1989 году поэт и музыкант Павел Жагун решил создать музыкальную группу, стиль звучания которой сочетал бы в себе одновременно рок, джаз, панк и фанк, а тексты песен были бы одновременно остроумными и философскими. Осенью того же года Жагун набирает первый состав музыкантов — «Бриллиантовая рука», но вскоре Сергей Мазаев дал команде более благозвучное имя — «Моральный Кодекс». Группа начала активные репетиции, и в конце года состоялась запись одной из первых песен коллектива.

Сейчас на счету группы уже 7 студийных альбомов. Группа, смешивающая в своей музыке все самое интеллигентное, что им досталось — от бритпопа до эстрады — неизменно покоряет слушателя особенным шармом и истинным профессионализмом уже более 35 лет! Так будет и на концерте 27 октября в клубе «Космонавт». Не пропустите!