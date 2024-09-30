В Узбекистане проверят сообщения об избиении русскоязычных детей

В Узбекистане проверят сообщения о том, что в школе №1 в Джизаке ученики избивают русскоязычных школьников, не знающих узбекского языка. За ситуацией следит детский омбудсмен республики Сурайе Рахмонова. RT на русском

«К нам обращений о таких инцидентах не поступало. Мы проверим, имеется ли подобный факт, после будет представлена информация», — сказала Рахмонова. Газета.Ru

25 сентября в столице Узбекистана учитель избила ученика шестого класса из-за просьбы вести занятие на русском языке. Этот инцидент вызвал дипломатический скандал между Москвой и Ташкентом. Lenta.ru