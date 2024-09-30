Объявлена дата проведения питерского концерта группы «АукцЫон»

Легендарная группа «АукцЫон» приглашает всех на большой осенний концерт 25 октября в клубе «Космонавт»! На сцене нашего клуба будет твориться настоящий праздник импровизации.

© Пресс-служба клуба «Космонавт»

Музыканты не раз признавались, что даже они сами не знают, каким будет выступление — веселым или грустным, философским или хулиганским. Для участников «АукцЫон» существует «здесь и сейчас», и именно поэтому каждый концерт группы уникален. Но с уверенностью можем сказать, что будет неожиданно, немного эксцентрично, ярко и очень музыкально.

© Пресс-служба клуба «Космонавт»

Музыкальный драйв, живые эксперименты со звуком, любимые песни и, конечно, питерский авангард и глубины человеческой души. Может, будет немного грустно. А может — будет настроение отвлечься и похулиганить. Это же АукцЫон, никаких прогнозов!

© Пресс-служба клуба «Космонавт»

Узнать подробности и купить билеты можно на официальном сайте.