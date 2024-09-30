В Красноярском крае началось прощание с погибшими от отравления детьми

В понедельник в поселке Красная Сопка Назаровского района Красноярского края проходит церемония прощания с четырьмя детьми, умершими 21-23 сентября в результате отравления.

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Мальчика и трех его сестер похоронят на поселковом кладбище. Известно, что организацию похорон и расходы взяла на себя администрация района. Церемония началась шествием от дома, в котором произошла трагедия, передает ТАСС.

Проститься с детьми пришли многие местные жители. В школе, где учились дети, их педагогов и одноклассников отпустили с уроков.

Между тем сотрудники СК продолжают расследование уголовного дела, возбужденного в связи с ЧП в многодетной семье. Приоритетной версией сыщиков остается отравление токсичными компонентами инсектицидного средства - возможно, аэрозоля.

В минувшие выходные появилась информация о том, что допрошен представитель новосибирского завода - производителя средства, найденного в доме отравившейся семьи. Не исключено, что дихлофос был фальсифицированным - продукцию предприятия неоднократно подделывали. Следователи изъяли образцы изготовленного заводом аэрозоля от насекомых для проведения химической экспертизы.