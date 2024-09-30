МЧС РФ проведет масштабную проверку систем оповещения населения

Масштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней пройдет во всех субъектах России. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"2 октября будет проведена проверка с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов", - сообщили в министерстве.

Система оповещения предназначена для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.