В Роскачестве разрабатывают стандарт отдыха с животными

В России уже разработали стандарт семейного отдыха: в отелях должно быть не меньше 50 процентов номеров для родителей с детьми, а рядом с ними — магазины, где можно купить детское питание и подгузники. Также в Роскачестве готовят стандарт для отдыха с животными. Об этом стало известно на парламентских слушаниях в Госдуме 27 сентября. Если такой документ примут, в гостиницах pet friendly собак, кошек и хомяков будут встречать приветственным угощением, в номерах поставят миски, а во дворе оборудуют место для прогулок.

Четвероногих возьмут в поездку

Стандарт для отдыха путешественников с животными скоро представят на общественное обсуждение, сообщила замглавы Роскачества Юлия Михалева. В отелях, где разрешат селиться с собаками, кошками и другими питомцами, будут зона для прогулок, миски для корма и воды в номерах, пакеты для уборки отходов.

«Очень часто семьям приходится отказываться от путешествия, если отель не принимает животных. Поэтому такой стандарт мы сейчас разрабатываем с профессиональным сообществом и скоро представим на ваш суд», — сообщила Михалева.

Отдых с питомцами в России очень востребован, но возможности для этого минимальные, сказал «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов: «Большинство гостиниц запрещает заселяться с животными. Пляжи тоже закрыты для них, а специализированных пляжей, куда можно прийти со своим четвероногим другом, практически нет». Во многие магазины, кафе с собаками и кошками не пустят. «От некоторых авиакомпаний удалось добиться более лояльного отношения к пассажирам с питомцами, но это только начало пути», — считает депутат

Стандарт отдыха для туристов с животными, безусловно, нужен, уверен он. Для многих людей они не просто любимцы, а компаньоны, с которыми россияне хотят путешествовать вместе.

Гостиницы внедрили новые требования

Роскачество уже разработало стандарт «Семейный отдых». Согласно ему, рядом с отелем должны быть парковка, торговые точки, где продают товары первой необходимости, включая памперсы, детское питание. В туалетах, в том числе придорожных, следует установить пеленальные столики, детские раковины. Семейных номеров в гостиницах должно быть не меньше половины, считают в Роскачестве. В таких комнатах обязательны защитные механизмы на окнах, розетках, мебели, лестницах. «В первые месяцы стандарт будет применяться как система добровольной сертификации. С Министерством экономики приняли такое решение, а дальше будут переводить это в статус ГОСТа, национального стандарта», — сообщила Юлия Михалева.

Она добавила, что в 2024 году на федеральном уровне вступили в силу гостиничные стандарты Muslim friendly, China friendly, India friendly. Они учитывают культурные и религиозные особенности гостей, требования к питанию, создают комфортные условия для отдыха и молитвы.

Семейных номеров будет больше

Но семьям с детьми гостиничный отдых сейчас почти недоступен. В большинстве отелей не хватает семейных номеров. Если детей двое или трое, нужна совмещенная или двойная комната. Но за нее приходится платить как за две отдельных.

Совмещенные номера должны стоить как одна комната, считает первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. «Неоднократно мы предлагали парные номера в отелях, между которыми установлена дверь, продавать по цене одного номера», — сказала депутат.

Глава думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что в семейных комнатах можно поставить двухъярусные или трехъярусные кровати. Это было бы подспорьем для семей, где больше трех детей.

В России планируют строить больше отелей для отдыха родителей с детьми. В Минэкономразвития намерены оказывать приоритетную поддержку бизнесу, который собирается открывать гостиницы с семейными номерами, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков. Сейчас министерство обсуждает этот вопрос с предпринимателями.