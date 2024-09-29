Москвич принял искавшую ветки для поделки под его окном девушку за наркоманку

В московском районе Тушино местный житель ошибочно принял девушку за наркоманку, когда она искала ветки для поделки в детском саду под его окном. Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщил Telegram-канал Shot.

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По данным канала, мужчина решил, что девушка ищет тайник с наркотиками. Уточняется, что инцидент произошел в темное время суток.

Мужчина попытался задержать ее, однако девушка объяснила, что ей нужны ветки для работы в детский сад. Отмечается, что в ходе инцидента полицию не вызывали.

Двое мужчин напали на жителя столицы, украли у него 17 тысяч рублей и скрылись на такси. Нападавшие приняли потерпевшего за наркомана. Силовикам удалось задержать нападавших. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о совершении грабежа группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия. Прокуратура контролирует расследование дела.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали в подмосковном Клину мужчину, подозреваемого в хранении наркотиков. Во время беседы с правоохранителями подозреваемый признался, что у него есть с собой наркотики, и отдал силовикам сверток с запрещенным веществом.