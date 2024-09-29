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Легойда отреагировал на призыв запретить теорию Дарвина в школах

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда выступил против запрета теории эволюции Чарльза Дарвина в школах. Соответствующие заявления он сделал в эфире радио «Вера».

Легойда отреагировал на призыв запретить теорию Дарвина в школах
© РИА Новости

По мнению Легойды, научный и религиозный подходы не обязательно должны конфликтовать. Проблема не в самой теории эволюции, а в подходах к ее преподаванию. В общеобразовательной школе детям преподносят теорию эволюции без философской глубины, а в воскресной школе — без учета научной картины мира. Такое раздельное преподавание может привести к «когнитивному диссонансу» у ребенка, который не будет знать, что выбрать и чему верить.

Легойда подчеркивает, что христианство считает, что современная наука — это европейский феномен, который возник «в лоне христианской традиции». Он считает, что представление о неизбежном конфликте науки и религии ложное, и многие научные подходы могут сочетаться с религиозными убеждениями.

Он предлагает не запрещать преподавание тех или иных теорий, а предоставлять детям информацию о многообразии научного мира и способов познания.

Легойда напоминает о словах Галилео Галилея: «Библия учит нас не тому, как устроено небо, но тому, как на него взойти». Он считает, что эта позиция актуальна и ныне.

— Вопрос — зачем сталкивать науку и религию, зачем их смешивать? Это не очень понятно. Поэтому я сожалею о некоторых высказываниях, которые прозвучали и от людей православных. Они просто где-то поспешили прокомментировать в тех ситуациях, где можно было промолчать. Или, по крайней мере, дать более развернутый сложный комментарий, — сказал он.

Теория эволюции Дарвина имеет доказательную базу, а выложенные факты не могут препятствовать духовному развитию. Таким образом идею запретить в российских школах эту теорию оценил биоинформатик, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Панчин.

До этого помощник председателя правительства, бывший мэр Грозного и экс-премьер Чечни Муслим Хучиев предложил министру просвещения Сергею Кравцову исключить теорию Дарвина из образовательной программы.

Общество
Чарльз Дарвин
Владимир Легойда
Федор Лукьянов
Димитрий Смирнов
Сергей Кравцов
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