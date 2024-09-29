Розовый памятник в бурятском селе перекрасили из-за жалоб

© Соцсети

Мемориал розового цвета в бурятском селе Бичура перекрасили в белый после многократных обращений жителей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации Бичурского района республики.

Ранее в соцсетях появилась фотография памятника розового цвета. Пользователи в комментариях возмутились тем, что мемориал покрасили в такой неподобающий цвет.

В администрации уточнили, что цвет памятника изменился из-за проведения реставрационных работ — его шпаклевки и грунтовки.

Памятник уже перекрашен в белый цвет, отметили в пресс-службе.