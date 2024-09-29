СМИ: бежавшие из России звезды и олигархи пытаются вернуться на фоне поражения Украины

Олигархи и знаменитости, покинувшие Россию, начинают возвращаться на фоне сообщений о сложностях, с которыми сталкивается Украина. Россия внесла изменения в принципы игры, в связи с чем звезды стремятся адаптироваться к новым условиям.

«Сбежавшие из России олигархи первыми почувствовали „ветер перемен“ и начали подстраиваться под изменяемые Россией правила игры», — сообщает издание «Царьград».

По их информации, примером может служить Михаил Фридман, который совершал незаметные поездки в Москву, а его сын удалил видео со своего канала, где ранее высказывался о ситуации на Украине.

Помимо Фридмана, в Москве заметили шоумена Ивана Урганта и журналиста Владимира Познера, которые также предположительно покинули страну после начала специальной военной операции. Согласно сообщениям, Ургант заявил, что «никуда из России не уезжал», а о возвращении Познера на телевидение уже ходят слухи.