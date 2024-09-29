В Узбекистане оштрафовали педагога за избиение русскоязычного ученика

Суд в Ташкенте оштрафовал Озоду Равшанову — педагога, избившего русскоязычного ученика за просьбу вести урок на русском языке. Об этом сообщает gazeta.uz.

© Газета.Ru

Суд признал ее виновной по административным статьям об оскорблении и умышленном причинении легкого телесного повреждения.

25 сентября стало известно, что в ташкентской школе учительница избила ученика шестого класса за просьбу вести занятие по русскому языку на русском языке. Момент избиения попал на камеры видеонаблюдения.

После этого классный руководитель заставиламальчика извиниться перед учительницей. В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Узбекистане заявили, что «лица, применяющие насилие к детям, в образовательных учреждениях должны быть освобождены от должности и привлечены к ответственности».