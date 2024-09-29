Адвокат ответил на новость о просьбе Ефремова пойти на фронт

Актер Михаил Ефремов, который отбывает срок за смертельное ДТП, не ходатайствовал об отправке в зону специальной военной операции. Об этом сообщил адвокат Юрий Падалко, передает РБК.

Падалко заявил, что информация о том, что актер намеревался добровольно поехать на СВО не соответствует действительности.

Стало известно о просьбе Ефремова, связанной с СВО

Сегодня телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник, близкий к актеру, сообщил, что Ефремов хотел отправиться в зону СВО, чтобы воевать танкистом.

Ходатайство актер якобы хотел подать еще в начале спецоперации. Он ссылался на то, что умеет водить, однако от поездки в зону боевых действий его отговорили родственники и руководство колонии.

В прошлом году в России приняли закон «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции». Осужденные получили возможность заключать контракт с Минобороны.