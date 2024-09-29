Стало известно о просьбе Ефремова, связанной с СВО

Актер Михаил Ефремов просился танкистом на СВО. Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщает Shot.

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С начала СВО Ефремов говорил, что хочет подать заявление о направлении в зону специальных операций. Аргументировал он тем, что умеет водить машину и готов стать танкистом, при этом с алкоголем завязал. Однако родственники и руководство колонии остановили его.

Вместо этого они посоветовали ему творчески развиваться в стенах колонии и работать на швейной фабрике. Позже Ефремов стал работать в библиотеке, выдавать книги и писать стихи.

В настоящее время оформление документов на условно-досрочное освобождение практически завершено, и у него есть медицинские справки о состоянии здоровья, передает Telegram-канал.

Ранее появилась информация, что российский актер Михаил Ефремов выйдет на свободу по УДО в декабре — к Новому году. Сообщалось, что мера принята из-за его состояния здоровья и риска инсульта.

В конце июня актеру предложили условно-досрочное освобождение, если он согласится участвовать в СВО. Российские добровольцы заявили, что готовы в таком случае поддержать ходатайство актера об УДО в суде.

Актер Виктор Немец в одном из недавних интервью оценил возвращение своего коллеги Ефремова в кинематограф. Он предположил, что актер будет не только играть в лентах, но и продолжит снимать собственные фильмы.