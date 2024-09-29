СК проверит российскую школу из-за не знающих русский язык детей мигрантов

Следственный комитет России начал проверку информации о нарушении прав учеников в одной из школ Калининграда, где, по сообщениям в соцсетях, были приняты для обучения дети-мигранты, не владеющие русским языком. Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщили в пресс-службе Следкома.

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Родители учеников этой школы выражают обеспокоенность, так как, по их мнению, из-за большого количества детей-мигрантов, не владеющих русским языком, был нарушен образовательный процесс. Однако руководство школы не принимает никаких мер для решения этой проблемы.

В связи с этим председатель СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУСК России по Калининградской области Евгению Козырецкому организовать проверку и представить доклад об установленных обстоятельствах.

— Председателем СК России дано поручение и.о. руководителя СУ СК России по Калининградской области Козырецкому Е.Н. организовать проверку и представить доклад об установленных обстоятельствах, — говорится в публикации на официальном Telegram-канале.

До этого Министерство просвещения России рекомендовало учебным заведениям ограничить в классах число детей иностранцев, которые плохо владеют русским языком, до трех человек. Новая рекомендация распространится на школы и детские сады.

Также стало известно, что депутаты фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким хотят внести в Госдуму законопроект, который будет запрещать трудовым мигрантам без российского гражданства перевозить в РФ свои семьи.