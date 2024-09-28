Пенсионерка-цветочница боится торговать цветами на месте избиения

Пенсионерка-цветочница Валентина, которую неделю назад у входа в магазин в Ульяновске трижды ударил мужчина, боится торговать на месте происшествия. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

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Женщина рассказала, что после задержания хулигана целый день провела в полиции и до сих пор там находится. Экс-педагог музыкальной школы с 25-летним стажем призналась, что продает букеты, чтобы немного подзаработать. Во время нападения она ничего не поняла, но запомнила, что от ударившего ее мужчины пахло алкоголем. После инцидента Валентина вызвала полицию, а утром побывала в больнице. Хотя обследование не выявило серьезных проблем, после нападения у нее подскочило давление на фоне повышенного давления.

22 сентября пенсионерка продавала собственноручно собранные букеты у входа в магазин «Гулливер» на проспекте 50-летия ВЛКСМ в Ульяновске. В 23:05 к сидевшей на табуретке женщине приблизился мужчина в синих джинсах и черной футболке и с силой ударил ее кулаком в лицо. Злоумышленник не остановился и после того, как пожилая женщина закрыла лицо руками, и нанес еще два удара. По данным Baza, к поискам хулигана, помимо полиции, присоединились местные жители. 28 сентября его задержали. Мужчина объяснил свои действия словами «так получилось». На видео допроса он также извинился перед пенсионеркой, заявил о раскаянье и попросил «понять его вину».