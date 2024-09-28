Мизулина высказалась о показе школьникам видео аборта

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала странным инцидент с показом жесткого видео с хирургическим абортом и «непонятные песнопения» в школе на Сахалине. Таким образом в своем Telegram-канале она прокомментировала проверку произошедшего, организованную региональным Минздравом и прокуратурой.

Странно, ведь Министерство просвещения давно ограничивает подобные сомнительные мероприятия в школах, и есть отдельный перечень некоммерческих организаций, которые могут проводить просветительские мероприятия в школах. Кто пустил организацию в школу — теперь предстоит проверить прокуратуре, — написала общественный деятель.

По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», видео продемонстрировали представители местной АНО «Выбери жизнь», которые заранее не согласовали ролик. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры административного порядка.

Также Екатерина Мизулина заявила, что власти на Сахалине, вероятно, решили повысить рождаемость показом жесткого видео с хирургическим абортом старшеклассникам. Она раскритиковала лекцию в актовом зале, на которой показали реалистичный ролик.