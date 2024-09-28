Названа причина, почему муж «королевы марафонов» все еще не вернулся на СВО

Алексей Блиновский, супруг «королевы марафонов» Елены Блиновской, еще не вернулся в зону проведения СВО, так как участвует в следственных действиях по делу бывшего адвоката Эльмана Пашаева, пишет ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах. Последний обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и находится в СИЗО.

Пока Алексей Блиновский к месту службы в зону СВО не вернулся, так как активно участвует в следственных действиях в рамках расследования уголовного дела в отношении Пашаева, — сказал собеседник агентства.

Известно, что Пашаев был отправлен в СИЗО 18 сентября по решению военного суда. Его подозревают в мошенничестве на сумму, превышающую 46 млн рублей. По версии следствия, за эти средства он обещал Блиновскому и его супруге решить проблемы с законом и освободить их от уголовной ответственности.

Доброволец раскрыла подробности участия Пашаева в СВО

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Пашаев предлагал свои услуги заключенным, которые хотели подписать контракт с Минобороны РФ для отправки в зону СВО. По его информации, экс-адвокат брал у них деньги в обмен на возможность «отсидеться в тылу». Утверждается, что среди пострадавших числятся как минимум пять человек, они хотят обратиться в суд.