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Роману Мадянову посмертно присвоят звание народного артиста России

Актер Роман Мадянов посмертно получит звание народного артиста России. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Роману Мадянову посмертно присвоят звание народного артиста России
© РИА Новости

По данным издания, на данный момент экспертный совет принимает решение о присвоении звания. Оно будет принято в ближайшее время.

Мадянова не стало 25 сентября из-за рака легких. Ему диагностировали болезнь в 2020 году, а прогрессировать опухоль начала прошлой весной.

В тот же день общественники движения «Ветераны России» обратились в министерство культуры с просьбой дать Мадянову звание народного артиста посмертно. В документе они указали на вклад актера в развитие театрального и киноискусства.

Мадянов снимался в таких проектах, как «След на земле», «Дальнобойщики», «Бедная Настя», «Дети Арбата», «Солдаты», «Жена генерала», «Три товарища», «Великая», «Шаляпин», «По щучьему велению», «Гардемарины 1787. Война» и других. Всего в его фильмографии более 200 работ.

Сын Романа Мадянова Роман рассказал, что в последние месяцы своей жизни актер с трудом ходил, но продолжал сниматься в фильмах. По словам сына артиста, отец всегда сохранял оптимизм.

Общество
Роман Мадянов
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