Доброволец раскрыла подробности участия Пашаева в СВО

Арестованный по делу о мошенничестве экс-адвокат Эльман Пашаев, находясь на СВО, не участвовал в боях на передовой. Об этом рассказала доброволец Наталья Хим, передает РИА Новости.

«Службу Пашаева в обоих подразделениях назвать службой очень сложно», — сказала она.

По словам Хим, Пашаев во время службы «решал вопросы» и пытался «как-то медийно раскручивать батальон». Такое обещание он дал командованию.

Пашаев также приводил спонсоров и гуманитарщиков, однако, по словам Хим, сам помощь не оказывал.

Экс-адвокат подписал контракт с Минобороны в 2023 году.

Сейчас Эльману Пашаеву грозит до 6 лет лишения свободы, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.