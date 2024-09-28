Доброволец раскрыла подробности участия Пашаева в СВО

Доброволец заявила, что Пашаев не участвовал в боях СВО
Арестованный по делу о мошенничестве экс-адвокат Эльман Пашаев, находясь на СВО, не участвовал в боях на передовой. Об этом рассказала доброволец Наталья Хим, передает РИА Новости.
«Службу Пашаева в обоих подразделениях назвать службой очень сложно», — сказала она.
По словам Хим, Пашаев во время службы «решал вопросы» и пытался «как-то медийно раскручивать батальон». Такое обещание он дал командованию.
Пашаев также приводил спонсоров и гуманитарщиков, однако, по словам Хим, сам помощь не оказывал.
Экс-адвокат подписал контракт с Минобороны в 2023 году.
Сейчас Эльману Пашаеву грозит до 6 лет лишения свободы, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.