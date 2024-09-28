Мать детей Дурова рассказала, как познакомилась с бизнесменом

Ирина Болгар, предполагаемая мать троих детей Павла Дурова, опубликовала семейные кадры 2013 — 2021 годов. На фотографиях основатель Telegram работает, играет с детьми и улыбается, пишет Super.

Болгар рассказала, что познакомилась с бизнесменом в 2012 году, их сблизил общий интерес к йоге. Дуров пригласил ее в Дубай на зимние каникулы, где и завязались романтические отношения.

При этом они общались на вы, поскольку основатель Telegram так обращается к самым близким людям.

В 2013 году после путешествий по Европе пара поселилась в петербургской съемной квартире с видом на Исаакиевский собор. Здесь они жили до 2017 года, за это время родились три ребенка.

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Болгар отметила, что Дуров всегда хотел иметь много детей, и это желание было обоюдным.

«Павел даже настаивал на том, чтобы у нас были еще дети… Но это желание уже не было взаимным с моей стороны. Я отказалась», — рассказала Болгар.

На выложенных ею фото Дуров играет с детьми, работает и иногда улыбается.

Ранее пользователи заметили, что на фото, публикуемых Болгар, Павел зачастую «выглядит угрюмым» и это кажется странным.