Осужденному за экстремизм Стрелкову стало плохо в колонии

Telegram-канал SHOT сообщил, что бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) стало плохо в колонии. По информации канала, защита настаивает на том, чтобы заключенного перевели в больничный стационар. Адвокат Гиркина, как пишет канал, отметил, что его подзащитному также необходимо полное обследование, которое невозможно в тюремных условиях.

«Газета.Ru» со ссылкой на канал сообщила, что Стрелков жалуется на боли в сердце. По информации издания, у бывшего министра все чаще случаются приступы стенокардии на фоне ишемической болезни сердца. По информации «Газеты.Ru», ему может потребоваться шунтирование или стентирование.

Суд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии общего режима по делу о публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ) в январе 2024 года. Поводом для возбуждения дела стали два поста в его Telegram-канале о ситуации в Крыму.

Ранее экс-министр заявил, что не собирается признавать свою вину и просить помилования у президента РФ Владимира Путина. Он пояснил, что эти пути — единственные законные варианты для него, чтобы попасть в зону проведения СВО, но оба его не устраивают.

Отвечая на вопрос о прогнозах на будущее, он пояснил, что в его ситуации сложно делать такие вещи, все зависит от ситуации в стране, при этом возможны как оптимистичные сценарии, так и наиболее пессимистичные. В вопросе же о будущем СВО он подчеркнул, что мобилизация неизбежна, если страна хочет победить.