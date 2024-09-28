Жена Стрелкова отреагировала на сообщения о проблемах с сердцем у мужа

Супруга экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) Мирослава Регинская опровергла в беседе с NEWS.ru сообщения о проблемах с сердцем у мужа. По ее словам, если бы с ним что-то случилось, то из колонии связались бы с ней или с адвокатами.

Ничего мне не известно об этом. Это ложь. У меня нет никакой информации. Это неправда. Думаю, если бы что-то случилось, со мной или с адвокатами бы связались, — заявила Регинская.

Утром 28 сентября Telegram-канал SHOT сообщил, что Стрелкову стало плохо в колонии. По данным SHOT, у 53-летнего Стрелкова в ИК все чаще стали случаться приступы стенокардии на фоне ишемической болезни сердца, появилась сильная одышка, а ранее начала отниматься рука. Сейчас защита настаивает на том, чтобы заключенного перевели в больничный стационар, так как ему необходима срочная операция на сердце, предполагает SHOT.

В январе 2024 года Игорь Стрелков получил четыре года колонии за призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Наказание он отбывает в колонии города Кирово-Чепецка Кировской области. Он работает на швейном производстве, где осужденные получают порядка 20 тысяч рублей в месяц.

Ранее жена Игоря Стрелкова Мирослава Регинская опровергла информацию о том, что ее супруга отправили на СВО. Она процитировала письмо Гиркина, который привел официальную мотивировку военных: «Полковники нам не нужны». В свою очередь SHOT утверждал, что в отправке на фронт Стрелкову отказали из-за экстремистской статьи, по которой он осужден.