Соотечественники в Турции призвали признать геноцид народов СССР в годы ВОВ

АНКАРА, 28 сентября. /ТАСС/. Российские соотечественники призвали все страны официально признать геноцид советского народа со стороны нацистской Германии в период Великой Отечественной войны. Об этом говорится в итоговом документе Страновой отчетно-выборной конференции организаций российских соотечественников (КСОРС) в Турции, проходящей в Анкаре.

"Призываем все страны добиваться официального признания преступлений против человечности, совершенных нацистской Германией и ее сателлитами в СССР в годы Великой Отечественной войны, актами геноцида народов Советского Союза", - отмечается в документе.

Члены КСОРС сообщили, что "намерены принять активное участие в проведении праздничных мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне".

"Поддерживаем усилия руководства Российской Федерации по отстаиванию национальных интересов, включая защиту прав соотечественников. Твердо настроены на содействие такой работе в рамках возможностей и полномочий КСОРС, в том числе через создание положительного образа России и продвижение нашей культуры и русского языка в Турции", - отмечается в документе.

Соотечественники поблагодарили посольство РФ в Анкаре за помощь в работе их организации, а также власти Турции "за возможность осуществления на ее территории активной культурно-просветительской деятельности организаций российских соотечественников, содействующей укреплению русского мира за рубежом, в русле дружественных отношений между странами".