Вильфанд прогнозирует в СЗФО и ЦФО температуру на 6-10 градусов выше нормы

Температура выше нормы на 6-10 градусов в первой половине следующей недели прогнозируется в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, в некоторых регионах центра европейской России показатель может достичь 27 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На востоке Северо-Западного федерального округа - Архангельская область, Ненецкий автономный округ - в субботу и воскресенье на 7-8 градусов температура выше нормы, максимальные значения будут [составлять] 17-19 градусов. <…> В Центральном федеральном округе в выходные на 6-10 градусов температура выше нормы. В Московской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Ивановской, Владимирской областях температура составит 19-25 градусов, в некоторых регионах - до 27 [градусов] с 30 сентября до 2 октября", - сказал он.

Вильфанд отметил, что на Урале также прогнозируется температура выше климатической нормы на 5-10 градусов, она составит 20-24 градуса.

Однако ночью ожидаются заморозки, так как происходит охлаждение подстилающей поверхности.