Эстония начала менять порядок пропуска граждан России

При въезде в Эстонию паспорта туристов, которые не являются гражданами стран Евросоюза, в том числе россиян, не будут ставить штампы, а все операции планируется осуществлять в электронном виде. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщили в пресс-службе департамент полиции и погранохраны страны.

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Отмечается, что полностью ввести такой формат планируют с 10 ноября 2024 года. Новая система под названием Entry/Exit System должна будет отслеживать все перемещения всех приезжих на территорию Шенгенской зоны, говорится в материале.

Командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Андрус Мерило сообщил, что Таллин занимается разработкой плана по перекрытию Финского залива в «случае угрозы» со стороны российских кораблей.

18 сентября стало известно, что на граничащей с Россией южной территории Эстонии построена новая военная база, рассчитанная на размещение до 1000 военнослужащих. База, названная Reedo, располагается в селе Йуба, недалеко от города Выру.

Глава Генштаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус заявил, что Североатлантический альянс поставил перед эстонской армией задачу подготовиться к возможному вооруженному конфликту между НАТО и Россией.