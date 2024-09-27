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Проект «Центр "Досье"» внесли в реестр иноагентов

Минюст внес в реестр иностранных агентов проект «Центр "Досье"». Данные об этом появились в реестре ведомства.

Центр «Досье» внесли в реестр иноагентов
© Lenta.ru

Среди участников значится Михаил Ходорковский (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов).

Также в реестр попали писатель Александр Генис и бывший гендиректор премии «Большая книга» Георгий Урушадзе.

Ранее стало известно, что в реестр иноагентов включили издание «Собеседник» (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов). Отмечалось, что издание распространяет недостоверную информацию о решениях государственных органов, а также выступает против спецоперации на Украине.

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