Проект «Центр "Досье"» внесли в реестр иноагентов
Минюст внес в реестр иностранных агентов проект «Центр "Досье"». Данные об этом появились в реестре ведомства.
Среди участников значится Михаил Ходорковский (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов).
Также в реестр попали писатель Александр Генис и бывший гендиректор премии «Большая книга» Георгий Урушадзе.
Ранее стало известно, что в реестр иноагентов включили издание «Собеседник» (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов). Отмечалось, что издание распространяет недостоверную информацию о решениях государственных органов, а также выступает против спецоперации на Украине.