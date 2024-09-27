Патриарх Кирилл раскрыл секрет настоящего счастья

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что человеку приносят ощущения счастья добрые дела. Об этом предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) заявил на проповеди после Божественной литургии в храме преподобной Евфросинии Московской в Котловке, передает РИА Новости.

«Добродетели, добрые дела — это кирпичики, из которых созидается благополучная и счастливая жизнь», — сказал патриарх Кирилл.

Он назвал счастье и добродетель синонимами и «сердцевиной жизни». Патриарх Московский и всея Руси призвал россиян услышать эти слова и попытаться претворить их в жизнь. Предстоятель РПЦ обратил внимание, что именно с этих священных понятий начинается личное счастье, общественное благополучие и «процветание Отечества». По его мнению, истинный смысл имеет «жизнь по вере и совершение добрых дел».

В минувший вторник, 24 сентября, патриарх Кирилл призвал увеличить присутствие церкви в соцсетях.

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