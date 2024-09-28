Российские власти планируют обновить энергосистему страны

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев на заседании Госсовета по энергетике на полях Российской энергетической недели заявил, что правительство планирует обновить энергосистему страны и готовиться к летнему сезону также основательно, как и к осенне-зимнему. Его слова передает ТАСС.

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«Только войдем в осенне-зимний период — начнем готовиться еще к летнему периоду. Жизнь теперь заставляет отдельно готовиться и к летнему периоду, не только к осенне-зимнему», — пояснил Цивилев.

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По словам помощника президента России, секретаря Госсовета по энергетике Алексея Дюмина, перед властями стоит задача не допустить больше аварий, подобных сбоям на юге РФ и в Приморском крае. Для этого, уточнил Дюмин, необходимо определить тарифные источники финансирования, консолидации электросетевого комплекса.

До этого глава Минэнерго Сергей Цивилев говорил, что министерство энергетики РФ учтет опыт, связанный с устранением последствий скачка потребления электричества летом 2024 года, при подготовке к предстоящему отопительному сезону.

Ранее Цивилев выступил за создание единой энергосистемы в РФ и дружественных странах.