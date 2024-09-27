Бессараб призвала депутатов-мужчин не навязывать женщинам гендерную роль

Мужчинам-законодателям не стоит навязывать женщинам гендерную роль, девушки сами разберутся, как и когда им лучше рожать, заявила в пресс-центре НСН член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Самое печальное, что такие предложения поступают от коллег-мужчин. Я не знаю, как бы они восприняли ситуацию, если бы их сын 17 лет пришел домой и сказал, что он будет жениться на беременной девушке, которая только планирует поступать на первый курс. В погоне за улучшением демографической ситуации не нужно забывать о том, что мы - цивилизованное общество. Мы не собираемся отдавать замуж девочек 15-16 лет. Более того, это уголовно наказуемое деяние, если несовершеннолетнюю девушку соблазнит взрослый мужчина. На мой взгляд, к таким вопросам нужно подходить очень осторожно и взвешенно. Хочется попросить мужчин-законодателей не трогать эту тонкую грань и не навязывать женщинам гендерную роль, мол, её место только на кухне или только с детьми. Недавно от достаточно высокого чиновника тоже поступало предложение, согласно которому женщина должна сначала рожать, а потом все остальное. Давайте девушки сами разберутся, как им удобно, как правильно», - сказала собеседница НСН.

Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов обратился к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с предложением ввести дополнительные баллы при поступлении в вузы для женщин, родивших ребенка в течение года до подачи документов, напоминает «Радиоточка НСН».