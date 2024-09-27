В Госдуме призвали создать единый реестр авиадебоширов

Единый реестр авиадебоширов необходимо создать в России, а также дать четкое определение этому явлению, заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина.

"Количество дебоширов у нас возрастает, к сожалению <...>. И сейчас мы <...> собирались и обсуждали с компаниями, с потребителями, что, скорее всего, нужно будет создавать единый реестр дебоширов, как по неплательщикам налогов и алиментов. Так что будем прописывать четкий стандарт, что все-таки является дебоширством", - сказала она в ходе парламентских слушаний комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, посвященных семейному туризму.

По ее словам, порядок в этом вопросе попросили навести именно пассажиры.

"Буквально сейчас 15 или сколько-то рейсов из-за дебоширов были задержаны, были сняты <…>. А учитывая, что ни для кого не секрет, что сегодня количество самолетов в авиапарках у нас ограничено, и мы за каждый самолет с вами боремся сейчас, то это, конечно, ситуация из ряда вон", - добавила она.

В мае Школкина направляла письмо вице-премьеру РФ Виталию Савельеву с предложением создать в России единый реестр авиадебоширов, так как списки таких лиц, которые ведут авиакомпании, не синхронизируются. Тогда она напомнила, что на законодательном уровне авиакомпаниям предоставлено право не допускать на борт самолета "заведомо агрессивного пассажира".

В августе сообщалось, что Минтранс России поддержал предложение Школкиной и "Аэрофлота" создать черный список авиадебоширов, которым могут временно ограничивать авиаперелеты. Указывалось, что инициатива будет детально проработана в ближайшее время, впоследствии будут подготовлены поправки в Воздушный кодекс РФ.