Володин выполнил одну просьбу участников СВО

Председатель Госдумы Вячеслав Володин передал участникам специальной военной операции (СВО) автомобиль. Об этом сообщил депутат нижней палаты парламента Николай Панков в Telegram.

По словам Панкова, ранее разведрота 97-го полка обратилась к Володину — бойцы просили купить автомобиль, необходимый им для выполнения задач в зоне боевых действий.

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После этого Володин распорядился передать солдатам автомобиль «Нива».

«Именно о таком просили ребята», — подчеркнул Панков.

Машину в зону боевых действий доставит российский офицер, который вернется на «Ниве» в свое подразделение из отпуска.

Ранее еще один автомобиль в зону СВО передали из Челябинской области. Toyota RAV 4 ранее принадлежала украинскому наркодилеру.