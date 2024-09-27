В России оценили перспективы отношений с Японией при новом премьере

Руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии Валерий Кистанов в разговоре с Рамблером рассказал о новом премьер-министре Японии Сигэру Исибе, а также оценил перспективы дальнейших отношений Москвы и Токио.

Ранее бывший министр обороны Японии Сигэру Исиба победил на внутренних выборах на должность главы правящей Либерально-демократической партии, и, следовательно, вскоре станет новым премьер-министром страны. Выборы проходили в два тура после данных о том, что действующий премьер Фумио Кисида заявил об отказе баллотироваться на второй срок.

Исиба – это ветеран партии, он баллотировался уже в пятый раз и, наконец, прорвался в кресло председателя партии и, соответственно, премьер-министра страны. У него богатый послужной список, в свое время он был министром обороны Японии, и данный факт уже говорит о многом - о его взглядах, о его подходах к проблемам безопасности, ко внешней политике и так далее. Исиба считается «ястребом» во внешней политике - со всеми вытекающими последствиями. В рамках предвыборной кампании он выдвинул такой неординарный лозунг, как создание «азиатского варианта НАТО». Но с таким предложением не согласились даже американцы, заявив, что в настоящее время это было бы несвоевременно, что упор Японии нужно делать на сотрудничестве в рамках многосторонних мини-союзов. А Токио с целью сдерживания Китая сейчас их активно создает. Речь идет, прежде всего, идет о четверке QUAD [Quad group of nations — стратегический диалог между Австралией, Индией, США и Японией], о созданном в августе прошлого года в Кэмп-Дэвиде тройственном альянсе в составе Япония, США и Южная Корея, а также о недавно созданном тройственном союзе Япония — США — Филиппины. Вот в рамках этого Исиба и будет действовать. Он будет продолжать курс на укрепление военного потенциала Японии, взвинчивая военные расходы до 2% ВВП страны к 2027 году. Кроме того, в соответствии с новой стратегией национальной безопасности он будет держать курс на появление у Японии наступательного потенциала, в том числе потенциала контрудара по базам противника. Валерий Кистанов Руководитель Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН

Эксперт подчеркнул, что в настоящее время Токио видит для себя три геополитические угрозы.

«Это Китай, Северная Корея и Россия. И Япония намерена сдерживать эти страны, в том числе за счет союза с Соединенными Штатами. Исиба поддерживает данный курс, поэтому я не жду положительных изменений в отношениях Токио с Москвой. В связи с СВО антироссийский курс глубоко укоренился в Японии. Поэтому Токио, что называется, «будет идти до конца», будет и дальше оказывать давление на Россию. Исключение составят лишь проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2», откуда Япония получает необходимый ей сжиженный газ. Без него страна просто не выживет, поэтому Япония до сих пор сохраняет этот «энергетический мостик»», - отметил Кистанов, подчеркнув, что Исиба также планирует укреплять отношения Токио с блоком НАТО.

При Исибе продолжится и поддержка Украины со стороны Японии, добавил аналитик.

«Речь идет о финансовой, информационной, психологической и других видах поддержки», - отметил эксперт.

Вместе с тем Кистанов ответил на вопрос о настрое Исибы заключить мирный договор с Россией, который так и не был подписан после окончания Второй мировой войны.

«Соответствующий вопрос Япония будет ставить при любом лидере, но там готовы заключить договор только вместе с решением территориальных вопросов на условиях, которые устраивают Токио. Это две стороны одной медали. И Исиба будет придерживаться этой же линии», - заключил он.

Ранее сообщалось о планах Японии провести масштабные военные учения вместе с США.