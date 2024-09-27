Башаров рассказал о последнем разговоре с Мадяновым

Телеведущий и актер Марат Башаров на церемонии прощания с актером Романом Мадяновым рассказал, что созванивался с артистом за несколько дней до его ухода из жизни. По словам Башарова, они договорились съездить на рыбалку. Через четыре дня телеведущий узнал, что актер умер, передает корреспондент NEWS.ru.

Буквально за несколько дней мы созванивались с Романом Сергеевичем, успели, как будто, знаете, откуда-то силы сказали позвонить, мы позвонили ему по видеосвязи и договорились. <...> Я сказал: «Рома, я обещаю тебе, что мы с тобой через пару дней едем на рыбалку, едем на Оку». Прошло буквально четыре дня, и Роман Сергеевич ушел. А вчера мы в память о Романе Сергеевиче поехали на Оку ловить рыбу. <...> Ничего не поймали, пусть вся рыба останется ему, — рассказал Башаров.

О смерти Мадянова стало известно 25 сентября, ему было 62 года. По словам сына артиста Романа Мадянова — младшего, отец в последнее время жаловался, что управлять машиной легче, чем ходить, и до последнего момента был очень оптимистично настроен, убеждая родных и близких, что сможет справиться с болезнью.

Он добавил, что актер до самого конца продолжал сниматься и очень скучал по театру. Мадянов будет похоронен в селе Малахово Раменского городского округа.