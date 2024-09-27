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Башаров рассказал о последнем разговоре с Мадяновым

Телеведущий и актер Марат Башаров на церемонии прощания с актером Романом Мадяновым рассказал, что созванивался с артистом за несколько дней до его ухода из жизни. По словам Башарова, они договорились съездить на рыбалку. Через четыре дня телеведущий узнал, что актер умер, передает корреспондент NEWS.ru.

Башаров рассказал о последнем разговоре с Мадяновым
© РИА Новости

Буквально за несколько дней мы созванивались с Романом Сергеевичем, успели, как будто, знаете, откуда-то силы сказали позвонить, мы позвонили ему по видеосвязи и договорились. <...> Я сказал: «Рома, я обещаю тебе, что мы с тобой через пару дней едем на рыбалку, едем на Оку». Прошло буквально четыре дня, и Роман Сергеевич ушел. А вчера мы в память о Романе Сергеевиче поехали на Оку ловить рыбу. <...> Ничего не поймали, пусть вся рыба останется ему, — рассказал Башаров.

О смерти Мадянова стало известно 25 сентября, ему было 62 года. По словам сына артиста Романа Мадянова — младшего, отец в последнее время жаловался, что управлять машиной легче, чем ходить, и до последнего момента был очень оптимистично настроен, убеждая родных и близких, что сможет справиться с болезнью.

Он добавил, что актер до самого конца продолжал сниматься и очень скучал по театру. Мадянов будет похоронен в селе Малахово Раменского городского округа.