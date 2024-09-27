Борис Щербаков впервые за долгое время появился на публике

Народный артист России Борис Щербаков появился на церемонии прощания с актером Романом Мадяновым, передает корреспондент NEWS.ru. 74-летняя звезда «Легенды № 17» выглядел заметно похудевшим. О смерти Мадянова стало известно 25 сентября, ему было 62 года.

Роман Мадянов дебютировал в кино еще в 11 лет, а широкой публике он стал известен после роли майора Колобка в сериале «Солдаты». По словам сына артиста Романа Мадянова — младшего, отец в последнее время жаловался, что управлять машиной легче, чем ходить, и до последнего момента был очень оптимистично настроен, убеждая родных и близких, что сможет справиться с болезнью. Он добавил, что актер до самого конца продолжал сниматься и очень скучал по театру.

Актриса театра и кино Ольга Дубовицкая рассказала, что Мадянов во всех ролях был искренним и настоящим. В комментарии NEWS.ru она объяснила, что за эту честность зрители очень любили Мадянова. Заслуженный артист РФ Александр Баринов, также пришедший в храм Архангела Михаила на прощание с коллегой, отметил, что Мадянов был замечательным человеком. Актера отличало не скандальное поведение, он всегда обходил какие-то конфликты, добавила Дубовицкая.