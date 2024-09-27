Дубовицкая раскрыла, чем Роман Мадянов завоевал народную любовь

Заслуженный артист России Роман Мадянов во всех ролях был искренним и настоящим, рассказала на церемонии прощания с актером в подмосковном городе Бронницы актриса театра и кино Ольга Дубовицкая. В комментарии NEWS.ru она объяснила, что за эту честность зрители очень любили Мадянова.

Он часами мог показывать этюды, так подробно, каждую мелочь, ничего не пропускал. Он в себя углублялся. Также и в фильмах проявлялась его основательность, ежесекундная подробность. Он был настоящим, за это его и любили зрители. Он во всех ролях очень настоящий. Ему веришь, — отметила Дубовицкая.

Заслуженный артист РФ Александр Баринов, также пришедший в храм Архангела Михаила на прощание с коллегой, отметил, что Мадянов был замечательным человеком. Актера отличало не скандальное поведение, он всегда обходил какие-то конфликты, добавила Дубовицкая.

Звезда театра и кино Роман Мадянов ушел из жизни 25 сентября. Похороны артиста состоятся 27 сентября в селе Малахово Раменского городского округа (Подмосковье).

Ранее коллега Мадянова по сериалу «Солдаты» Александр Лымарев сказал, что ушедший артист был совершенно замечательным человеком и актером. Лымарев отметил, что Мадянов был чудесным, открытым и веселым, «всегда с шуткой в кармане».