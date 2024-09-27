В Бурятии назвали кощунством крашенный в розовый цвет советский памятник

В бурятском селе Бичура памятник павшим в борьбе за власть Советов 1919-1920 годов перекрасили в розовый цвет.

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Такую идею назвали кощунством, пишет издание «Аргументы и факты».

«Скажите, это нормально? Покрасили памятник в такой цвет! В самом центре, рядом с домом культуры. Это же кощунство!» — приводит издание слова автора фото памятника в новом цвете.

«АиФ» пишет, что изначально композиция была выкрашена в классический белый. Причины и инициаторы решения перекрасить памятник в розовый неизвестны. Некоторые из местных жителей вовсе заявили о пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) розовым окрасом памятника.

Но некоторые пользователи соцсетей приводят и другие версии — некоторые полагают, что розовый оттенок советский памятник приобрел только на время реставрации, до тех пор, пока рабочие не перекроют грунтовку и шпаклевку. Есть и те, кто просто воспринял ситуацию с иронией.