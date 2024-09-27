Заслуженный артист России Роман Мадянов в последнее время жаловался, что управлять машиной легче, чем ходить, и до последнего момента был очень оптимистично настроен, убеждая родных и близких, что сможет справиться с болезнью, рассказал NEWS.ru его сын Роман Мадянов-младший. Он добавил, что актер до самого конца продолжал сниматься и очень скучал по театру.

Вряд ли когда-нибудь найдется такой же человек, как он <...> Он всегда был оптимистичен и, несмотря на состояние, всегда верил, что сможет справиться. При всем ухудшении он говорил, что все будет в порядке, — сказал Мадянов-младший.

Он добавил, что артист тяжело ходил и говорил, что ему проще быть за рулем, чем передвигаться пешком. В театре при этом Мадянова очень не хватало, и по нему было видно, что сцена была частью его жизни, и переживал, что не может выступать так, как раньше.

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О смерти Романа Мадянова стало известно 25 сентября, ему было 62 года. Дебютировал в кино он еще в 11 лет, а широкой публике он стал известен после роли майора Колобка в сериале «Солдаты».

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что у актера прогрессирует онкология. По данным канала, артист проходил курс противоопухолевого лечения, чтобы предотвратить развитие болезни.